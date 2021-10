Consiglio comunale, fuori Gallozzi entra D’Andrea (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ce la fa ad entrare in Consiglio comunale Giuseppe Gallozzi. Il riconteggio delle schede ha infatti decretato che il seggio inizialmente andato a Per aspetta a Salerno per i giovani. In Consiglio comunale dovrebbe essere ufficiale dunque l’ingresso del giovane Pino D’Andrea. Lieve calo dei consensi anche per Antonio Cammarota, candidato sindaco per La Nostra libertà che resta in Consiglio comunale, confermando il superamento dello sbarramento del 3%. Per la programmazione ufficiale degli eletti in Consiglio comunale bisognerà attendere ancora qualche settimana, complice anche il terremoto giudiziario che ha colpito Palazzo di Città. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non ce la fa adre inGiuseppe. Il riconteggio delle schede ha infatti decretato che il seggio inizialmente andato a Per aspetta a Salerno per i giovani. Indovrebbe essere ufficiale dunque l’ingresso del giovane Pino. Lieve calo dei consensi anche per Antonio Cammarota, candidato sindaco per La Nostra libertà che resta in, confermando il superamento dello sbarramento del 3%. Per la programmazione ufficiale degli eletti inbisognerà attendere ancora qualche settimana, complice anche il terremoto giudiziario che ha colpito Palazzo di Città. Consiglia

