Collauto (ds Venezia): “Romero sarà molto importante per noi. A breve decideremo chi togliere dalla lista” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A margine della conferenza di presentazione di Sergio Romero ha parlato anche il direttore sportivo del club veneto Mattia Collauto: “La scelta di Romero è stata fatta in base anche alle condizioni dei nostri portieri. Maenpaa ha avuto una lombalgia che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’, è tornato, stava meglio, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato, ma qualche pensiero ce l’ha fatto fare. Lezzerini ha avuto il problema al ginocchio, ora ha una lombosciatalgia che non sappiamo se possa essere trattata in un certo modo o se ci sarà bisogno di un intervento. Quindi abbiamo ritenuto opportuno prendere un portiere. Credo arrivi in un gruppo che non ha bisogno di inserirsi, il nostro è un gruppo importante e che avete conosciuto l’anno scorso, ha determinati valori e facilita l’inserimento dei nuovi. ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A margine della conferenza di presentazione di Sergioha parlato anche il direttore sportivo del club veneto Mattia: “La scelta diè stata fatta in base anche alle condizioni dei nostri portieri. Maenpaa ha avuto una lombalgia che lo ha tenuto fuori dal campo per un po’, è tornato, stava meglio, poi ha avuto una ricaduta, è ritornato, ma qualche pensiero ce l’ha fatto fare. Lezzerini ha avuto il problema al ginocchio, ora ha una lombosciatalgia che non sappiamo se possa essere trattata in un certo modo o se cibisogno di un intervento. Quindi abbiamo ritenuto opportuno prendere un portiere. Credo arrivi in un gruppo che non ha bisogno di inserirsi, il nostro è un gruppoe che avete conosciuto l’anno scorso, ha determinati valori e facilita l’inserimento dei nuovi. ...

Advertising

CalcioNews24 : #Venezia, le parole del ds Collauto ??? - Fiorentinanews : Collauto: 'La #Fiorentina è una società seria che sta facendo le cose per bene. Volevamo riprendere #Maleh, ma non… - TMWSampdoria : Ex Sampdoria Romero accostato al Venezia, Collauto: 'Non è certo' -