Cancellare il fascismo è una pessima lezione di Storia Il mosaico di Fusi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ieri, 12 ottobre 1942, Cristoforo Colombo ha scoperto l’America: navigatore eccezionale, eroe popolare, simbolo del Rinascimento e del Nuovo Mondo. Oggi, 13 ottobre 2021, Colombo è considerato in più parti degli Stati Uniti un razzista e un antesignano del colonialismo, sterminatore di nativi americani, simbolo di oppressione e conquista a forza. Le sue statute sono abbattute, la memoria azzerata e vilipesa. Colombo è forse l’esempio più eclatante di quella che viene chiamata cancel culture e più in generale metafora della tendenza, inquietante e perversa, di voler giudicare con gli occhi e il metro morale di oggi fatti ed episodi accaduti centinaia di anni fa in altri contesti storici e in altre situazioni contingenti. È un filone di pensiero che, partito con l’intenzione di rivedere episodi e snodi che hanno determinato e condizionato, non sempre in modo positivo, la vita di milioni ...