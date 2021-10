Call of Duty: Vanguard potrebbe diventare una trilogia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca meno di un mese a Call Of Duty: Vanguard e gli autori del titolo in arrivo credono chiaramente nel gioco, poiché stanno già discutendo della speranza di scrivere altri due giochi di Vanguard per renderlo una trilogia. La notizia arriva da VGC dopo che lo scrittore Sam Maggs, incaricato di aiutare a scrivere e creare la narrativa per Call Of Duty: Vanguard, ha parlato del gioco in un panel durante il Comic Con di New York. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca meno di un mese aOfe gli autori del titolo in arrivo credono chiaramente nel gioco, poiché stanno già discutendo della speranza di scrivere altri due giochi diper renderlo una. La notizia arriva da VGC dopo che lo scrittore Sam Maggs, incaricato di aiutare a scrivere e creare la narrativa perOf, ha parlato del gioco in un panel durante il Comic Con di New York. Leggi altro...

