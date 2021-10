Barcellona | Bartomeu | «Situazione finanziaria colpa dell’attuale consiglio»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ex presidente deltorna a parlare dellacritica del club blaugrana Come riportato da MARCA, l’ex presidente delJosepè tornato a parlare delladel club, criticando l’attualed’Amministrazione. DICHIARAZIONI – «Il club ha perso un minimo di 330 milioni di euro di entrate nella stagione 2020/21 grazie alla pandemia. Ilche ha chiuso la stagione è l’unico responsabile dei risultati finanziari. In nessun modo e in nessun momento il Club è mai stato a rischio di liquidazione o di abbandono». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Barcellona, le parole dell'ex presidente #Bartomeu ??? - sportface2016 : #Barcellona, #Bartomeu insorge: “Ecco chi è il vero responsabile dei risultati finanziari” - maximorgante : RT @radiobarcaita: @maximorgante:' Il Barcellona dovrebbe denunciare la Giunta Bartomeu. Si aspetta l'assemblea ma Laporta dopo deve fare… - radiobarcaita : @maximorgante:' Il Barcellona dovrebbe denunciare la Giunta Bartomeu. Si aspetta l'assemblea ma Laporta dopo deve… - maximorgante : RT @radiobarcaita: @maximorgante:' Bartomeu dovrebbe stare in galera ma chissà quando andrà. L'obiettivo era fare diventare il Barcellona u… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu

L'ex presidente delJosep Mariaha voluto fare chiarezza sulle accuse che sono state mosse nei suoi confronti. In una nota ha infatti puntato il dito contro l'attuale CEO del club, Ferran Reverter, ...Contestato dai tifosi dele trattato con distacco dal presidente Laporta , considerando che Koeman era stato scelto dal predecessore, il tecnico olandese non sarà ricordato al Camp Nou per la vittoria di ...Barcellona, nervi a fior di pelle. Sale la tensione fra i Blaugrana in merito alla questione bilanci: diatriba fra Laporta e Bartomeu.L'ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha rilasciato una nota ufficiale per contestare la revisione dall'attuale CEO blaugrana, Ferran Reverter ...