Atalanta, Mæhle devastante in Nazionale: ancora in gol e manda la Danimarca al Mondiale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tre gol nelle ultime cinque partite di qualificazione al Mondiale, l’ultima delle quali decisiva per staccare il pass verso Qatar 2022: quando veste la maglia della Danimarca Joakim Mæhle si trasforma in bomber di razza e trascinatore di una Nazionale che finora ha fatto percorso netto. Se già agli Europei aveva messo in mostra una discreta confidenza con la rete, bucata all’ultima del girone contro la Russia e negli ottavi contro il Galles, l’esterno atalantino ha continuato nel trend positivo anche al termine della rassegna continentale. Prima siglando il 2-0 contro la Scozia, poi entrando nella goleada contro la Moldova (0-4) e infine con il gol di martedì sera che ha deciso la sfida con l’Austria: azione straripante di Delaney e destro a chiudere sul primo palo che ha fatto esplodere il Parken di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tre gol nelle ultime cinque partite di qualificazione al, l’ultima delle quali decisiva per staccare il pass verso Qatar 2022: quando veste la maglia dellaJoakimsi trasforma in bomber di razza e trascinatore di unache finora ha fatto percorso netto. Se già agli Europei aveva messo in mostra una discreta confidenza con la rete, bucata all’ultima del girone contro la Russia e negli ottavi contro il Galles, l’esterno atalantino ha continuato nel trend positivo anche al termine della rassegna continentale. Prima siglando il 2-0 contro la Scozia, poi entrando nella goleada contro la Moldova (0-4) e infine con il gol di martedì sera che ha deciso la sfida con l’Austria: azione straripante di Delaney e destro a chiudere sul primo palo che ha fatto esplodere il Parken di ...

