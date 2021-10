Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 12 ottobre 2021

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Idei programmi più visti di12, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Digitare il Codice Segreto ha totalizzato 4148 spettatori (20.17% di share) nel primo episodio e 3652 (18.87%) nel secondo. Il film Titanic su Canale5 ha conquistato in media 1769 spettatori (12.76%), mentre il programma Le Iene Show su Italia1 ha realizzato 1334 spettatori (8.69%); su Rai2 il film The Equalizer 2 – Senza Perdono ha portato a casa 1351 spettatori (6.34%), mentre la puntata del programma #Cartabianca su Rai3 878 spettatori (4.56%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Fuori dal Coro ha totalizzato 965 spettatori (5.81%) e su La7 il programma ...

Advertising

SuperGuidaTV : Ascolti TV, vince 'Digitare il codice segreto' con Neri Marcorè #ascoltitv #ascolti #auditel #Titanic… - occhio_notizie : Il ciclo Purché finisca bene batte il colossal Titanic questo martedì sera ?? #ascoltitv #datiauditel - GiusCandela : RT @luca_barra: Dati autocertificati, non verificabili. Fans = spettatori che han visto la serie (apprezzandola?) = spettatori che han vist… - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 12 ottobre 2021: Digitare il codice segreto, Cartabianca, Titanic, Le Iene, Matrimonio a Prima V… - luca_barra : Dati autocertificati, non verificabili. Fans = spettatori che han visto la serie (apprezzandola?) = spettatori che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Tv martedì 5 ottobre 2021:didi ieri in prima serata mediaset Ieri sera, 5 ottobre 2021 , tanti programmi e film in prima serata sui canali Mediaset. Dalle ore 10:00 idi ...Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi suidi share.tv 11 ottobre : Preserale Su Rai1 L'Eredità " La Sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.762.000 spettatori (19.4%) ...Nel settore immobiliare, "l'integrazione e la razionalizzazione delle banche dati pubbliche rappresentano i principali strumenti per la realizzazione di obiettivi prioritari per il nostro Paese: le ba ...Ascolti tv 12 ottobre 2021: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (martedì) | Qual è il programma più visto della serata ...