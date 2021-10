Ascolti Tv analisi 12 ottobre 2021: Marcorè vince facile su Di Caprio. Rai2 stavolta c’è, calano Le Iene e Berlinguer. Giordano rincorre Floris (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ascolti Tv altre: sfida sopra quota mezzo milione tra la partita Inghilterra-Ungheria su 20 e Matrimonio a prima vista su Real Time Ha vinto Rai1 ma anche la Pepito della famiglia Saccà, in diaspora produttiva e con Giuseppe approdato ai vertici di 3zero2, ma sempre efficace on air. Battuta Hollywood e, per essere più precisi, un nuovo, ennesimo passaggio integrale di Titanic. facile prevedere che la prima rete battesse Canale 5; che Neri Marcorè, in coppia con Valeria Bilello in Digitare il codice segreto, staccasse Leonardo Di Caprio e Kate Winslet in versione disastro epocale. Meno scontato decodificare in anticipo gli esiti della sfida a tre dell’informazione e quella tra la seconda rete Rai e la seconda rete Mediaset il 12 ottobre. Variabile fondamentale, la competitività di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 13 ottobre 2021)Tv altre: sfida sopra quota mezzo milione tra la partita Inghilterra-Ungheria su 20 e Matrimonio a prima vista su Real Time Ha vinto Rai1 ma anche la Pepito della famiglia Saccà, in diaspora produttiva e con Giuseppe approdato ai vertici di 3zero2, ma sempre efficace on air. Battuta Hollywood e, per essere più precisi, un nuovo, ennesimo passaggio integrale di Titanic.prevedere che la prima rete battesse Canale 5; che Neri, in coppia con Valeria Bilello in Digitare il codice segreto, staccasse Leonardo Die Kate Winslet in versione disastro epocale. Meno scontato decodificare in anticipo gli esiti della sfida a tre dell’informazione e quella tra la seconda rete Rai e la seconda rete Mediaset il 12. Variabile fondamentale, la competitività di ...

Advertising

AnnaMancini81 : Ascolti Tv lunedì 11 ottobre 2021, I Bastardi di Pizzolfacone 21.8%, GF Vip 20.7% - freetopix : 4.568.000 di telespettatori e una piccola analisi su due personaggi in particolare?? - NZeccato : #Auditel, analisi degli #AscoltiTv di #Amici21 con #MariaDeFilippi andato in onda lunedì 11 ottobre 2021 - AnnaMancini81 : Ascolti Tv domenica 10 ottobre 2021, Spagna-Francia 22.9%, Scherzi a Parte 15.2% - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 10 ottobre 2021: la finalina Azzurra batte Francia-Spagna. Papi e Fazio non soffrono, anzi cresc… -