Anticipazioni Amici 21 del 13 10 21 | due allievi eliminati dalla scuola

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si è conclusa questo pomeriggio la puntata speciale del pomeridiano di21 che vedremo in onda su Canale 5 domenica 17 ottobre.pagina quellochetuttivoglionosapere.it, apprendiamo che oggi ci sono state ben due eliminazioni. Elisabetta, infatti, ha persona la sfida contro Alessandra su decisione del giudice esterno che era Carlo Di Francesco. Esceanche Matt, che, su richiesta di Alessandra Celentano, ha affrontato la sfida contro un aspirante allievo di danza classica, Guido Domenico, e ha perso su decisione del giudice esterno che era Kledi Kadiu. Matt ha abbandonato latra le lacrime dei suoi compagni. La puntata, che ha visto come ospiti i The Kolors ed Ermal Meta (quest’ultimo è rimasto per tutta la registrazione) è iniziata con Lorella Cuccarini che si è seduta al ...

lanutriaditz : ho letto le anticipazioni di amici e sono sconvolta #amici21 #amicispoiler - MondoTV241 : ANTICIPAZIONI AMICI 21, Flaza maglia sospesa, Matt e Elisabetta lasciano la scuola, ospiti The Kolors #amici21… - i__am__ros : Nessuno: Ma proprio nessuno: Io dopo aver letto le anticipazioni di Amici: #Amicispoiler #amemici21 - __alessiia____ : ho letto le anticipazioni di amici… -

Quando il tempo lo permette, faccio riferimento a film, drama o storie die li applico alla ... Man mano che riceveremo più attenzione e, vi mostreremo molta più musica e varie ...21 di domenica 17 ottobre: ospiti Ermal Meta e The Kolors, Elisabetta e Matt eliminati, cantanti in punizione Si prospetta una nuova puntata di21 piuttosto turbolenta. In ...Colpo di scena nella quinta puntata del talent di Maria De Filippi, registrata mercoledì 13 ottobre e in onda domenica 17 ottobre ...Amici 21 arriva alla quinta puntata e le anticipazioni riferiscono due eliminazioni e un provvedimento per i cantanti.