Ansia per Federico Salvatore, è stato ricoverato. La moglie: "Non è un momento semplice" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantautore napoletano Federico Salvatore di 62 anni è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo aver avuto nei giorni scorsi una emorragia celebrale. Federico Salvatore ricoverato Sul momento delicato che sta passando il cantante napoletano è intervenuta dal profilo Facebook dell'artista, anche la moglie che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono Flavia D’Alessio, moglie di Federico Salvatore. In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il cantautore napoletanodi 62 anni èall’Ospedale del Mare di Ponticelli dopo aver avuto nei giorni scorsi una emorragia celebrale.Suldelicato che sta passando il cantante napoletano è intervenuta dal profilo Facebook dell'artista, anche lache ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono Flavia D’Alessio,di. In virtù delle tante notizie (tra vere e false che stanno girando) ci tenevo io in prima persona ad informarvi dell’accaduto: Non è un, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. ...

Advertising

capuanogio : #Roma in ansia per #Abraham ma l'infortunio patito negli istanti finali di #InghilterraUngheria non è muscolare: so… - StefanoGuerrera : Una di queste è che FB era a conoscenza degli effetti sulla salute mentale degli adolescenti. In una slide del 2019… - Marilen97832318 : RT @PieraBelfanti: NO all'ansia da tampone. NO alle spese per il tampone. NO lockdown COVID. La vita è bella. #vaccinatevi_e_basta - Irina05857869 : RT @luvsalbe: Già sto piena d’ansia per le anticipazioni ve lo dico non mi toccate i protetti. #Amici21 - infoitcultura : Guenda Goria, fan in ansia per la foto in ospedale: le sue condizioni -