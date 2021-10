Vinitaly torna in presenza a Verona con la “Special Edition” (Di martedì 12 ottobre 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e per fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. E' la Special Edition di Vinitaly, il terzo evento in presenza di quest'anno firmato dal brand fieristico leader internazionale, in programma a Veronafiere dal 17 al 19 ottobre, presentato oggi a Palazzo Balbi, a Venezia, alla presenza del governatore Luca Zaia.Caratterizzato da un layout smart e uniforme, Vinitaly Special Edition punta tutto sul business. Attesi a Verona operatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande distribuzione. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) VENEZIA (ITALPRESS) – Una tre giorni di business e di servizio per accelerare la ripresa del settore sui principali mercati obiettivo e per fare il punto sul futuro del vino italiano anche alla luce dei nuovi trend di acquisto e consumo. E' ladi, il terzo evento indi quest'anno firmato dal brand fieristico leader internazionale, in programma afiere dal 17 al 19 ottobre, presentato oggi a Palazzo Balbi, a Venezia, alladel governatore Luca Zaia.Caratterizzato da un layout smart e uniforme,punta tutto sul business. Attesi aoperatori da 35 nazioni, oltre ai professionisti italiani del fuori casa, del turismo e della grande distribuzione. ...

Ultime Notizie dalla rete : Vinitaly torna Alberto De Togni: "Necessaria la sostenibilità, ambientale ed economica" Vinitaly che torna è sicuramente una notizia importante per la nostra produzione vitivinicola, sia per Verona, che per il Veneto, che per l'Italia tutta. E quest'anno dobbiamo già apprezzare una ...

L'Umbria del vino riparte con il primo appuntamento in fiera a Verona ... la società che raggruppa oltre il 95% dei produttori regionali PERUGIA, 6 ottobre 2021 " L'Umbria del vino torna a Verona in occasione di Vinitaly Special Edition . L'Umbria del vino, quindi, ...

Vinitaly torna in presenza a Verona con la "Special Edition" - Sicilianews24 Vinitaly torna in presenza a Verona con la “Special Edition” Vinitaly riparte, lo fa con questa significativa anteprima ... La congiuntura relativa agli scambi mondiali è tornata positiva, e le nostre ricognizioni ci segnalano un vino tricolore in forte ascesa ...

Vinitaly Special Edition, il Primitivo di Manduria protagonista dell’evento di Verona VERONA - Il mondo del vino riparte dalla capitale italiana del settore, Verona, con Vinitaly Special Edition, in programma dal 17 al 19 ottobre. E ci sarà anche la principale dop della Puglia, il Prim ...

