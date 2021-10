Uomini e Donne: Barbara De Santi torna e attacca Ida Platano (Di martedì 12 ottobre 2021) Uomini e Donne offre spettacolo non solo negli studi di Maria De Filippi ma anche sui social: Barbara De Santi torna a parlare del programma e attacca Ida Platano Uomini e Donne vive di polemiche prima, durante e dopo le puntate messe in onda: le discussioni in studio, le critiche degli opinionisti e le dinamiche di tutte le dame, i cavaliere e dei tronisti, vengono messe sotto la lente d’ingrandimento dei social pronti a colpire non appena uno dei protagonisti offre il fianco a critiche o dubbi. E così la rottura tra Ida Platano e Marcello Messina, rottura voluta dalla dama, diventa tema di discussione grazie a Barbara De Santi: l’ex dama di Uomini e ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 12 ottobre 2021)offre spettacolo non solo negli studi di Maria De Filippi ma anche sui social:Dea parlare del programma eIdavive di polemiche prima, durante e dopo le puntate messe in onda: le discussioni in studio, le critiche degli opinionisti e le dinamiche di tutte le dame, i cavaliere e dei tronisti, vengono messe sotto la lente d’ingrandimento dei social pronti a colpire non appena uno dei protagonisti offre il fianco a critiche o dubbi. E così la rottura tra Idae Marcello Messina, rottura voluta dalla dama, diventa tema di discussione grazie aDe: l’ex dama die ...

