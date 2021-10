Ultime Notizie Roma del 12-10-2021 ore 20:10 (Di martedì 12 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura G20 sull’afghanistan e c’è la consapevolezza che l’emergenza Umanitaria e gravissima ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Summit un Summit definito soddisfacente Fruttuoso dal premier italiano vista la grande disponibilità ad agire È una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare l’emergenza Umanitaria sottolineato il premier tutti hanno evidenziato il problema dei diritti delle donne la necessità di garantire loro il diritto all’istruzione di non tornare indietro a 20 anni fa ha spiegato draghi occorre affrontare la crisi Umanitaria sulla Green pass adottato con un dpcm nelle linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde da parte delpersonale delle pubbliche amministrazioni a ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 ottobre 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura G20 sull’afghanistan e c’è la consapevolezza che l’emergenza Umanitaria e gravissima ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del Summit un Summit definito soddisfacente Fruttuoso dal premier italiano vista la grande disponibilità ad agire È una convergenza di vedute sulla necessità di affrontare l’emergenza Umanitaria sottolineato il premier tutti hanno evidenziato il problema dei diritti delle donne la necessità di garantire loro il diritto all’istruzione di non tornare indietro a 20 anni fa ha spiegato draghi occorre affrontare la crisi Umanitaria sulla Green pass adottato con un dpcm nelle linee guida relative all’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde da parte delpersonale delle pubbliche amministrazioni a ...

