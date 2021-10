Traffico Roma del 12-10-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione prudenza per chi viaggia sulla A1Napoli per un incidente segnalato tra Colleferro e Valmontone in direzione della capitale sul raccordo code per un incidente carreggiata interna tra l’uscita per la 24 e la Casilina si sta in fila stavolta per lavori anche tra Nomentana e Tiburtina inevitabili le ripercussioni sul tratto Urbano della A24 dove si segnalano code Viale Palmiro Togliatti è il video per il raccordo qualche disagio in tangenziale verso San Giovanni con incolonnamenti perintenso tra Pigneto e via No la società segnalati dalla polizia locale alcuni incide nel quartiere Appio Claudio su Viale Tito Labieno all’altezza di via Caio ateio capitone è a Villaggio Prenestino in via Fosso dell’Osa in prossimità di via Pirano Dove Al momento Ci sono rallentamenti nei due ...