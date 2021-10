SUL FILO DEL RASOIO CARTE DI CREDITO P1 (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima puntata della nuova stagione 2021 – 2022 di Sul FILO del RASOIO. “ Carta…signore ? “ è il titolo ed è dedicata all’indagine che portò all’arresto di oltre 46 persone dedite alla clonazione delle CARTE di CREDITO. Indagini che partirono da Ravenna dove allora il capo della Squadra Mobile era Stefano Rossi, il comandante che ogni settimana racconterà delle inchieste che lo hanno visto protagonista. Leggi su udine20 (Di martedì 12 ottobre 2021) Prima puntata della nuova stagione 2021 – 2022 di Suldel. “ Carta…signore ? “ è il titolo ed è dedicata all’indagine che portò all’arresto di oltre 46 persone dedite alla clonazione delledi. Indagini che partirono da Ravenna dove allora il capo della Squadra Mobile era Stefano Rossi, il comandante che ogni settimana racconterà delle inchieste che lo hanno visto protagonista.

