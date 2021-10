Sondaggi elettorali SWG, dopo le amministrative il Movimento 5 Stelle cresce più di tutti, dell’1,1% in 4 settimane (Di martedì 12 ottobre 2021) dopo le elezioni comunali che hanno segnato, almeno nelle città più grandi, una prevalenza dei candidati di centrosinistra, c’era attesa di capire come i risultati avrebbero cambiato il panorama politico. Secondo i Sondaggi elettorali di Swg, i primi da 4 settimane, sembra essere il Movimento 5 Stelle il principale beneficiario di questa fase post-voto, nonostante i suoi candidati e le sue liste in realtà non abbiano brillato alle amministrative. Al primo posto rimane Fratelli d’Italia, al 20,7% e in calo del 0,3%. Allunga le distanze sugli alleati della Lega, che vanno dal 20% al 19,2%. Il Pd si avvicina alla seconda posizione portandosi dal 18,7% al 19%. Ma dietro avanza appunto il M5S, che guadagna ben l’1,1% arrivando al 16,9%. Giù come gli ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 12 ottobre 2021)le elezioni comunali che hanno segnato, almeno nelle città più grandi, una prevalenza dei candidati di centrosinistra, c’era attesa di capire come i risultati avrebbero cambiato il panorama politico. Secondo idi Swg, i primi da 4, sembra essere ilil principale beneficiario di questa fase post-voto, nonostante i suoi candidati e le sue liste in realtà non abbiano brillato alle. Al primo posto rimane Fratelli d’Italia, al 20,7% e in calo del 0,3%. Allunga le distanze sugli alleati della Lega, che vanno dal 20% al 19,2%. Il Pd si avvicina alla seconda posizione portandosi dal 18,7% al 19%. Ma dietro avanza appunto il M5S, che guadagna ben l’1,1% arrivando al 16,9%. Giù come gli ...

