Roma, tentata rapina in banca in pieno centro: i banditi sfondano una parete ma il direttore li mette in fuga (Di martedì 12 ottobre 2021) tentata rapina ad una banca in pieno centro . Un gruppo di rapinatori, che aveva praticato un enorme buco nella parete da un appartamento adiacente, è stato messo in fuga dal direttore della banca. ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021)ad unain. Un gruppo ditori, che aveva praticato un enorme buco nellada un appartamento adiacente, è stato messo indaldella. ...

Advertising

Ieparolelontane : Tentata di partecipare al contest per vedere il film in anteprima con Ben e Bella ma non posso permettermi un viaggio a Roma + hotel :) - xxmaraurdersmap : Molto tentata di andarmi a vedere Promises a Roma - whentdwm : quasi tentata di andare a roma per la prima di strappare lungo i bordi ngl - UNonnu : @stanzaselvaggia Evidentemente a questo individuo non interessa nulla del greenpass. Il suo vero obiettivo era un a… - sangvnnx : @iosonoariete tentata dì venire a napoli/ roma da bari -