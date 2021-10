Portici | cade dal balcone della sua abitazione | grave 26enne

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il giovane, originario di, è stato portato con un’ambulanza in ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Unè ricoverato in gravi condizioni nell’Ospedale del Mare a Napoli dopo essere caduto dalsuain via Libertà a. L’episodio su cui indagano i carabinieri è avvenuto ieri sera

Paura adove un 26enne è caduto dal balcone della sua abitazione. Il giovane, riporta Cronache della Campania, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale del Mare di Napoli. I fatti sono successi ...Un 26enne e' ricoverato in gravi condizioni nell'Ospedale del Mare a NAPOLI dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione in via Liberta' a. L'episodio su cui indagano i carabinieri e' avvenuto ieri sera nel comune vesuviano. Il giovane e' stato portato con un'ambulanza all'ospedale e le sue condizioni sono apparse subito gravi. ...Sul posto sono intervenuti i soccoritori del 118 che hanno trasportato il ragazzo, in gravi condizioni, presso l'ospedale di Ponticelli.Dramma ieri pomeriggio a Portici (Napoli), dove un ragazzo di ventisei anni è caduto dal balcone della propria abitazione in via Libertà. L’episodio è accaduto intorno alle 18,30 di ieri. Il ventiseie ...