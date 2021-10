“Perché mio figlio ha l’abitudine di girare su se stesso?” (Di martedì 12 ottobre 2021) Buongiorno dottoressa, le scrivo Perché ho un bambino di tre anni che gira spesso su se stesso. Io cerco di fermarlo Perché ho paura che gli giri la testa e cada, ma dopo un po’ riprende. Non capisco Perché lo fa ma avendo monitorato un po’ i momenti in cui ha questo comportamento mi sembra di capire che potrebbe forse essere dovuto alla stanchezza. È normale che faccia così? O è un comportamento che dovrebbe preoccuparmi? La ringrazio per il suo tempo e la sua risposta. GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Buongiorno dottoressa, le scrivoho un bambino di tre anni che gira spesso su se. Io cerco di fermarloho paura che gli giri la testa e cada, ma dopo un po’ riprende. Non capiscolo fa ma avendo monitorato un po’ i momenti in cui ha questo comportamento mi sembra di capire che potrebbe forse essere dovuto alla stanchezza. È normale che faccia così? O è un comportamento che dovrebbe preoccuparmi? La ringrazio per il suo tempo e la sua risposta. GravidanzaOnLine.

Advertising

CarloCalenda : Tanti elettori PD e Bersani e c sono arrabbiati perché ho espresso il mio voto verso Gualtieri solo a titolo person… - NicolaPorro : Sulla #riformacatasto ci stanno prendendo per i fondelli. Ecco perché nel mio editoriale su @ilgiornale ?? - LucaBizzarri : @oraize No. Anzi se il vaccino fosse davvero “pericoloso” (e non lo è) e “poco utile” (e non lo è), il mio giudizio… - coldblackarrow : RT @Mat87Vic: Mio coming out inizio di un incubo durato due anni, sbattuto fuori di casa, ripudiato, persi tutti gli amici e disperato, sol… - ddorkynclumsy : Creazione di picrew perché I can't draw. Ecco come mi immagino Yuu/Mc di twisted wonderland. Nel mio caso lo vedo c… -