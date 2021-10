Perché è importante il piano post parto e come crearne uno! (Di martedì 12 ottobre 2021) Per abitudine e spirito di autoconservazione si tende a programmare l’arrivo di un bambino sin dal primo test di gravidanza positivo: si scatena la sindrome del nido, si organizzano i pasti in prossimità del parto per avere sempre qualcosa di sano e buono da mangiare nei giorni concitati dopo l’arrivo di un bambino. Ci si prepara insomma in anticipo all’arrivo del neonato. In gravidanza poi si può (anzi, si deve!) strutturare un piano del parto anche dal punto di vista sanitario: non tutti sanno che è un diritto della madre mettere su carta desideri e indicazioni rispetto al suo travaglio e a tutte le fasi successive (cura del neonato, allattamento ecc). Si tratta tecnicamente di una sorta di scheda intestata all’ospedale in cui si indicano le preferenze ma soprattutto i dinieghi a certe pratiche come ad esempio ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 12 ottobre 2021) Per abitudine e spirito di autoconservazione si tende a programmare l’arrivo di un bambino sin dal primo test di gravidanza positivo: si scatena la sindrome del nido, si organizzano i pasti in prossimità delper avere sempre qualcosa di sano e buono da mangiare nei giorni concitati dopo l’arrivo di un bambino. Ci si prepara insomma in anticipo all’arrivo del neonato. In gravidanza poi si può (anzi, si deve!) strutturare undelanche dal punto di vista sanitario: non tutti sanno che è un diritto della madre mettere su carta desideri e indicazioni rispetto al suo travaglio e a tutte le fasi successive (cura del neonato, allattamento ecc). Si tratta tecnicamente di una sorta di scheda intestata all’ospedale in cui si indicano le preferenze ma soprattutto i dinieghi a certe pratichead esempio ...

