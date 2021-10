Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi, Eurolega basket 2021: orario, tv, programma, streaming (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto è pronto per la serata europea dell’’Olimpia Milano. Melli e compagni ospitano questa sera al Forum di Assago il Maccabi Tel Aviv per la terza giornata di regular season della Turkish Airlines Euroleague 2021/2022. La compagine meneghina vuole allungare la striscia positiva di risultati, dopo le due affermazioni nella kermesse continentale (contro il CSKA Mosca per 84-74 e contro il Baskonia per 64-78) e i tre successi in campionato (dove ha sconfitto Napoli, Trento e Varese). La squadra israeliana, invece, arriva al match di Assago con un bilancio europeo di una vittoria (sul filo di lana contro il Bayern Monaco per 69-68, nel match di apertura della stagione regolare) ed una sconfitta (contro la Stella Rossa di Belgrado, sempre in casa, col punteggio di 63-75). Sul fronte nazionale, invece, il ... Leggi su oasport (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto è pronto per la serata europea dell’’. Melli e compagni ospitano questa sera al Forum di Assago ilTelper la terza giornata di regular season della Turkish Airlines Euroleague/2022. La compagine meneghina vuole allungare la striscia positiva di risultati, dopo le due affermazioni nella kermesse continentale (contro il CSKA Mosca per 84-74 e contro il Baskonia per 64-78) e i tre successi in campionato (dove ha sconfitto Napoli, Trento e Varese). La squadra israeliana, invece, arriva al match di Assago con un bilancio europeo di una vittoria (sul filo di lana contro il Bayern Monaco per 69-68, nel match di apertura della stagione regolare) ed una sconfitta (contro la Stella Rossa di Belgrado, sempre in casa, col punteggio di 63-75). Sul fronte nazionale, invece, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpia Milano Andata e ritorno dal Bayern, la seconda vita di Flaccadori a Trento: ''Eurolega un mondo a parte. A Monaco esperienza incredibile ma bello ... I ricordi migliori e quelli peggiori con la maglia di Trento Diego li accosta alla squadra che anche al Bayern gli ha regalato gioie e dolori: l'Olimpia Milano. "Beh, prima di tutto per le vittorie ...

Basket, Messina: 'Maccabi squadra pericolosa e ben organizzata' ... come succede quasi sempre in EuroLeague, i due fattori chiave per provare a vincere la partita ' ha aggiunto l'allenatore dell'Olimpia Milano. ' Ogni partita fa storia sé - ha sottolineato Gigi ...

Virtus e Olimpia sono già in fuga Dopo tre partite, Virtus Bologna e Olimpia Milano sono già a braccetto in vetta alla classifica, in perfetta solitudine. Le Vu Nere di Sergio Scariolo sono passati a vele spiegati al Taliercio ...

