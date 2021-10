“Non mi volevano dire cosa mi iniettavano”: parla il protagonista dell’aggressione al Policlinico di Roma (Di martedì 12 ottobre 2021) “Non sono un violento. Non mi volevano dire cosa mi stavano iniettando”. Paolo, 50 anni, spiega così a La Repubblica l’origine dell’aggressione avvenuta tra il 9 e il 10 ottobre al Policlinico Umberto I di Roma, a seguito della manifestazione No Green pass di sabato. Il bilancio della nottata di violenza all’ospedale è stato di tre infermieri e due poliziotti feriti. L’uomo sostiene di essere stato colpito dalla polizia in largo Chigi intorno alle 23,30. Avrebbe chiesto agli agenti di “aprire le transenne e farci passare”, ma questi lo avrebbero buttato a terra e quando hanno visto che non si muoveva più hanno chiamato l’ambulanza. Le immagini in possesso della Scientifica raccontano però di “comportamenti provocatori” e “resistenza”. Paolo ha una moglie e tre figli e sabato era in ... Leggi su tpi (Di martedì 12 ottobre 2021) “Non sono un violento. Non mimi stavano iniettando”. Paolo, 50 anni, spiega così a La Repubblica l’origineavvenuta tra il 9 e il 10 ottobre alUmberto I di, a seguito della manifestazione No Green pass di sabato. Il bilancio della nottata di violenza all’ospedale è stato di tre infermieri e due poliziotti feriti. L’uomo sostiene di essere stato colpito dalla polizia in largo Chigi intorno alle 23,30. Avrebbe chiesto agli agenti di “aprire le transenne e farci passare”, ma questi lo avrebbero buttato a terra e quando hanno visto che non si muoveva più hanno chiamato l’ambulanza. Le immagini in possesso della Scientifica raccontano però di “comportamenti provocatori” e “resistenza”. Paolo ha una moglie e tre figli e sabato era in ...

