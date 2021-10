“Misogino, omofobo”. In Germania fa più notizia la telecronaca di Freund che la nazionale che va ai Mondiali (Di martedì 12 ottobre 2021) La Germania si è qualificata per la fase finale dei Mondiali battendo la Macedonia del Nord 4-0. Ma in Germania non si parla che di Steffen Freund, ex nazionale tedesco, ora commentatore per Rtl, da ieri sera “Misogino”. Freund è stato giudicato colpevole sui social di aver detto ad un certo punto: “Le donne, per favore, distolgano lo sguardo dalle immagini al rallentatore. Sono immagini che fanno male”. Perché a terra c’è Ademi infortunato. Apriti cielo. Lo hanno accusato di essere portatore insano di sessismo e stereotipi annessi. I più gli hanno rinfacciato la sua presunta visione della donna come di una rammollita. E come da prassi si è dovuto scusare giustificandosi così: “Pensavo a mia moglie che, come me, soffre nel vedere infortuni del genere. Ho avuto tanti ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 ottobre 2021) Lasi è qualificata per la fase finale deibattendo la Macedonia del Nord 4-0. Ma innon si parla che di Steffen, extedesco, ora commentatore per Rtl, da ieri sera “”.è stato giudicato colpevole sui social di aver detto ad un certo punto: “Le donne, per favore, distolgano lo sguardo dalle immagini al rallentatore. Sono immagini che fanno male”. Perché a terra c’è Ademi infortunato. Apriti cielo. Lo hanno accusato di essere portatore insano di sessismo e stereotipi annessi. I più gli hanno rinfacciato la sua presunta visione della donna come di una rammollita. E come da prassi si è dovuto scusare giustificandosi così: “Pensavo a mia moglie che, come me, soffre nel vedere infortuni del genere. Ho avuto tanti ...

