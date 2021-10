Lotta alla droga a Montoro: arrestato spacciatore, sequestrati 9 grammi di eroina (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Lotta allo spaccio di stupefacenti in Irpinia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatori alla Giustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta ieri pomeriggio a Montoro dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che hanno tratto in arresto un 40enne del posto e denunciato in stato di libertà un incensurato 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, hanno notato i due soggetti seduti al tavolo di un bar e, dopo averne scrutato i movimenti, li hanno bloccati nel momento in cui è stata ceduta la droga. L’immediata perquisizione ha ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLaallo spaccio di stupefacenti in Irpinia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, sta permettendo di assicurare vari spacciatoriGiustizia e, nel contempo, sequestrare svariati quantitativi di stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta ieri pomeriggio adai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Solofra, che hanno tratto in arresto un 40enne del posto e denunciato in stato di libertà un incensurato 35enne della provincia di Salerno, ritenuti responsabili di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. I militari, hanno notato i due soggetti seduti al tavolo di un bar e, dopo averne scrutato i movimenti, li hanno bloccati nel momento in cui è stata ceduta la. L’immediata perquisizione ha ...

