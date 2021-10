L’ex Juventus Lemina derubato in casa a Nizza

Leggi su tuttojuve24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Serata da incubo percentrocampista dellaMario. Domenica sera dei criminali col volto coperto ed armati di pistola hanno fatto irruzione nella sua residenza privata. Presenti in quel momento insolo tre donne, tra cui la compagna di(ed ex di Mario Balotelli) Fanny Neguesha, dettaglio che fa pensare ad una azione premeditata. Le donne sono state immobilizzate e sono stati sottratti beni di lusso come gioielli preziosi e vestiti di alta moda. Da chiarire, secondo l’Equipe, grazie ad una indagine giudiziaria se le donne hanno subito anche violenza fisica. Il valore dei beni rubati è stimato intorno ai 300mila euro. LEGGI ANCHE:, come finirà il campionato?si trova attualmente nel suo paese natale, il Gabon, per ...