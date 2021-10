Kylie Jenner ferita e insanguinata sconvolge i fan | ecco perché

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di martedì 12 ottobre 2021)trasforma tutto quello che tocca in oro. Questa volta però ha fatto una scelta di business che non è piaciuta per niente ai follower. La 24enne ha costruito in pochissimo tempo un impero di beauty, tra le creme diSkin e il make-up diCosmetics. Da Natale a San Valentino, ogni occasione commerciale è buona per lanciare una nuova linea di prodotti. Con Halloween in arrivo peròsi è buttata sul macabro. Eccessivamente, a detta dei fan che stanno inondando i suoi social con commenti negativi.nuda eha iniziato a stuzzicare i suoi 275 milioni di utenti Instagram qualche giorno fa, pubblicando diversi scatti dove, con outfit dai dettagli rossi, faceva crescere l’attesa per il ...