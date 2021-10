Jerry Calà debutta col suo romanzo La Lavadora

(Di martedì 12 ottobre 2021) IlLadiracconta di due amici che giungono a Cuba ma si ritrovano invischiati in una situazione del tutto imprevedibile! Ildal titolo Ladiè in arrivo e racconterà di due amici che giungono a Cuba ma si ritrovano invischiati in una situazione del tutto imprevedibile! La natura selvaggia e incontaminata di Cuba, tra sole, mare, musica e ballo, fa da sfondo ad una relazione singolare tra tre protagonisti: Fulvio, l'italiano, un Peter Pan, farfallone e superficiale; Juanita, una bellissima cubana, che morde il freno e fugge da un piccolo villaggio di pescatori per raggiungere la fervente Avana, e una(una lavatrice), un innocente regalo che si trasforma in una sorta di ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : ‘LA LAVADORA’: IL PRIMO ROMANZO DI JERRY CALA’ HA COME PROTAGONISTA UNA LAVATRICE... - DaSapereit : “La lavadora” il primo #romanzo di Jerry Calà - SostienePereir5 : @FBiasin Ci prova un po con tutti. Alla Jerry Cala’ in Sapore di mare!! - SanremoAncheNoi : RT @RadioWebItalia: “La Lavadora” il primo romanzo di Jerry Calà @RadioWebItalia - RadioWebItalia : “La Lavadora” il primo romanzo di Jerry Calà @RadioWebItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Jerry Calà

SPORT, QUARTIERI, TRASPORTI, INFO , ECONOMIA, MODACALA' dal 14 Ottobre il suo primo romanzo LA LAVADORA (la lavatrice) Notizia precedente WELFARE. IN REGIONE PROSEGUE PERCORSO PER REALIZZARE ...In libreria 'La lavadora', il primo romanzo di. Si chiama 'La lavadora', che signfica 'la lavatrice', il primo romanzo di. Racconta di due amici italiani che giungono a Cuba per trasformare in discoteca una fabbrica in ...