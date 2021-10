Jack Harvey | ufficiale l’approdo in Rahal

(Di martedì 12 ottobre 2021) IlLetterman Laningan Racing ha annunciato l’ingresso in squadra di. Il 28enne pilota inglese ha lasciato il suo posto in seno al Meyer Shank Racing nelle mani di Helio Castroneves, approdando nella scuderia fondata da Bobbyguiderà la Dallara Honda numero 45, con il supporto dello sponsor HyVee. Affiancherà il confermato Graham, figlio di Bobby e pilota di punta della squadra. Resta da svelare il nome del terzo pilota, il quale guiderà la vettura numero 30, lasciata libera da Takuma Sato.: salto di qualità con? In seno al Meyer Shank,ha vissuto la migliore annata di sempre in indyCar. Il britannico ha stupito tutti con le sue performance, ...

Marco Cortesi Jack Harvey correrà da Rahal Letterman Lanigan nel 2022. La notizia, che era data ormai per certa da settimane, è stata confermata dalla scuderia e dal pilota inglese, che ha lasciato il Meyer Shank Racing. Jack Harvey è stato ingaggiato dalla Rahal Letterman Lanigan in Indycar come compagno di squadra di Graham Rahal, con quello che è indicato come un accordo pluriennale.