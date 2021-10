Intesa Sanpaolo Mobile, app digital leader tra le banche europee (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Buone notizie per i clienti di Intesa Sanpaolo che possono contare su una piattaforma digitale all’avanguardia, con canali pienamente integrati alla rete fisica. Importante riconoscimento, infatti, per l’App Intesa Sanpaolo Mobile, dichiarata dalla società di ricerche di mercato statunitense Forrester “Overall digital Experience leader” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarie europee che spiccano per funzionalità e user experience. Un’ importante crescita per la App della banca, testimoniata dai numeri: dal 2018 gli utenti attivi sono cresciuti del 130% e nel solo ultimo anno di un milione persone, superando quota 7 milioni; le operazioni eseguite da App hanno registrato un aumento sostenuto, solo negli ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Buone notizie per i clienti diche possono contare su una piattaformae all’avanguardia, con canali pienamente integrati alla rete fisica. Importante riconoscimento, infatti, per l’App, dichiarata dalla società di ricerche di mercato statunitense Forrester “OverallExperience” e Best Practice in diverse categorie tra le app bancarieche spiccano per funzionalità e user experience. Un’ importante crescita per la App della banca, testimoniata dai numeri: dal 2018 gli utenti attivi sono cresciuti del 130% e nel solo ultimo anno di un milione persone, superando quota 7 milioni; le operazioni eseguite da App hanno registrato un aumento sostenuto, solo negli ...

