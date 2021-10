I no-vax non esistono (Di martedì 12 ottobre 2021) «I vaccinati non sono contagiosi». Questo è il messaggio che Mario Draghi ha inviato al popolo italiano durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio 2021. In pratica, il presidente del Consiglio ha spudoratamente mentito all’intera nazione. Anche perché, sulla materia, sarà stato di certo informato dagli esperti del Cts. Senza contare che erano già stati registrati diversi casi di individui vaccinati ma positivi e, pertanto, contagiosi. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2021 Draghi, ovviamente, non è il primo politico che mente sapendo di mentire. Dov’è, insomma, la notizia? Ebbene, la notizia non sta tanto nelle sue menzogne, quanto nel silenzio tombale in cui sono state proferite. A parte alcune eccezioni, infatti, tutti gli organi d’informazione hanno taciuto: nessuna critica, nessun’inchiesta, nessun servizio, nessuna denuncia, nessuna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 ottobre 2021) «I vaccinati non sono contagiosi». Questo è il messaggio che Mario Draghi ha inviato al popolo italiano durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio 2021. In pratica, il presidente del Consiglio ha spudoratamente mentito all’intera nazione. Anche perché, sulla materia, sarà stato di certo informato dagli esperti del Cts. Senza contare che erano già stati registrati diversi casi di individui vaccinati ma positivi e, pertanto, contagiosi. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di ottobre 2021 Draghi, ovviamente, non è il primo politico che mente sapendo di mentire. Dov’è, insomma, la notizia? Ebbene, la notizia non sta tanto nelle sue menzogne, quanto nel silenzio tombale in cui sono state proferite. A parte alcune eccezioni, infatti, tutti gli organi d’informazione hanno taciuto: nessuna critica, nessun’inchiesta, nessun servizio, nessuna denuncia, nessuna ...

