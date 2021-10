I due volti di Joakim Maehle: decisivo con la Nazionale, altalenante con l’Atalanta (Di martedì 12 ottobre 2021) L’anno scorso era riuscito a fare grandi cose, ma l’inizio è stato al di sotto delle aspettative necessarie per gli standard attuali dell’Atalanta. Joakim Maehle è passato da essere un titolare sulla fascia destra ad un giocatore tanto spaesato quanto altalenante. Con Gosens fuori dai giochi per oltre due mesi e Zappacosta titolarissimo, al danese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoio l’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Tanto costante quanto veloce (anche ad Euro 2020): Remo Freuler ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 ottobre 2021) L’anno scorso era riuscito a fare grandi cose, ma l’inizio è stato al di sotto delle aspettative necessarie per gli standard attuali delè passato da essere un titolare sulla fascia destra ad un giocatore tanto spaesato quanto. Con Gosens fuori dai giochi per oltre due mesi e Zappacosta titolarissimo, al danese L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gasperini e Gomez, lite e clima agitato nello spogliatoiospinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma al? Tanto costante quanto veloce (anche ad Euro 2020): Remo Freuler ...

