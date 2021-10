Green pass | tamponi a 72 ore? Cosa dicono esperti

(Di martedì 12 ottobre 2021) Allungare la validità dela 72in vista del 15 ottobre, quando la certificazione verde diventerà obbligatoria sui luoghi di lavoro. A chiederlo le Regioni e il leader della Lega Matteo Salvini. Da Matteo Bassetti a Massimo Andreoni, cose ne pensano gli? Questa richiesta “rischia di far diventare questo strumento inutile”, ha detto all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttdella Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Si deciderà magari che va bene un tampone una volta alla settimana – ha aggiunto – Come al solito abbiamo fatto ilall’italiana, mentre andava fatto alla francese: lo ottieni se ti vaccini, se hai fatto la malattia o se hai problematiche vere. Così davvero non ha nessun senso, ...

