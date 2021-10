Green pass, come funziona e chi controlla: dai tamponi agli orari, tutti i punti chiave (Di martedì 12 ottobre 2021) Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il Green pass. Fino... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 ottobre 2021) Il decreto legge 21 settembre regola le norme che scatteranno da venerdì 15 ottobre per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante il. Fino...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass obbligatorio, nodo controlli sul lavoro Conto alla rovescia in vista di venerdì, quando entrerà in vigore l'obbligo del certificato verde al lavoro. Resta la preoccupazione per il nodo controlli e l'emergenza dei tanti non ...

Green pass obbligatorio, ecco quando potrebbero cambiare le regole Linee guida e Dpcm sul tavolo di Draghi in vista del 15 ottobre. Costa: "Ragionevole pensare a revisione certificato verde con nuovo anno" Green pass obbligatorio sul lavoro, il 15 ottobre scatterà la deadline con i lavoratori che dovranno necessariamente mostrare il certificato verde per recarsi in ufficio o in fabbrica. Mentre il ...

Green pass al lavoro, pronte le linee guida di Draghi su app e controlli per Pa e privati Il Sole 24 ORE Mapelli quarta a Torino Andrà in nazionale baby Colombi (Uilpa). Green pass obbligatorio: stemperare le tensioni e ricucire le divisioni sociali . Dal prossimo 15 ottobre scatteranno le nuove disposizioni previste dal decreto 1 ...

Green pass, Brunello Cucinelli: «Vanno tutelati i lavoratori che si sono vaccinati da coloro che si rifiutano» «Il punto è uno solo, almeno per me: vanno tutelati tutti quei lavoratori che hanno fatto il vaccino da quelli che non lo hanno fatto. Non credo sia facile lavorare, stare fianco ...

