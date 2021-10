Grecia, terremoto di magnitudo 6,4 sull'isola di Creta (Di martedì 12 ottobre 2021) Il sisma è avvenuto a Palekastro, comune sulla punta orientale dell'isola, a una profondità di 10 km Leggi su rainews (Di martedì 12 ottobre 2021) Il sisma è avvenuto a Palekastro, comunea punta orientale dell', a una profondità di 10 km

Advertising

EdoardoQuaquini : RT @mondoterremoti: Ad appena due settimane di distanza dalla precedente forte scossa, pochi minuti fa un nuovo #terremoto di magnitudo 6.2… - ernestocaprari : RT @MarianoGiustino: Terremoto di magnitudo 6.2 in #Grecia avvertito anche ad Antalya e in altre città della costa del Mediterraneo della #… - DanieleDann1 : ?? #Grecia: Un forte #terremoto di magnitudo Mwp 6.3 si è verificato alle ore 11:24 italiane con epicentro davanti l… - ascochita : RT @MarianoGiustino: Terremoto di magnitudo 6.2 in #Grecia avvertito anche ad Antalya e in altre città della costa del Mediterraneo della #… - ilmeteoit : #TERREMOTO #GRECIA, #VIOLENTA scossa di #Magnitudo 6.4 a #Paleakastron. Ecco QUI i #DETTAGLI -