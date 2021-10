Forza Nuova: Mirabelli (Pd), 'mozioni per scioglimento, Fdi dica si o no e non mistifichi' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “È inutile che Fdi cerchi di alzare polveroni dicendo che non vogliamo discutere mozioni, per altro presunte, contro le violenze o contro i totalitarismi. Ci sono 4 mozioni, depositate, che chiedono lo scioglimento di Forza Nuova. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che venissero messe all'ordine del giorno dell'aula del Senato. Siamo curiosi di sapere come voterà Fdi. Il resto sono chiacchiere strumentali”. Così Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd, replica ad alcune dichiarazioni di Fdi al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “È inutile che Fdi cerchi di alzare polveroni dicendo che non vogliamo discutere, per altro presunte, contro le violenze o contro i totalitarismi. Ci sono 4, depositate, che chiedono lodi. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che venissero messe all'ordine del giorno dell'aula del Senato. Siamo curiosi di sapere come voterà Fdi. Il resto sono chiacchiere strumentali”. Così Franco, vice presidente dei senatori del Pd, replica ad alcune dichiarazioni di Fdi al Senato.

