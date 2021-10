**Forza Nuova: Conte a Meloni, 'prendere posizione in modo chiaro sennò ambiguità'** (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Cosa c'entrano le Foibe di fronte a un gruppo che fa un assalto squadrista di ispirazione fascista? E' buttare la palla in tribuna. Lei dovrebbe venire alla manifestazione di sabato e Meloni dovrebbe smetterla 'adesso voglio fare un'indagine sulla matrice'. Ci sono dei momenti in cui bisogna prendere posizione in modo chiaro sennò si alimentano ambiguità". Così Giuseppe Conte, leader M5S, a Di Martedì su La7 rivolgendosi ad Alessandro Sallusti. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Cosa c'entrano le Foibe di fronte a un gruppo che fa un assalto squadrista di ispirazione fascista? E' buttare la palla in tribuna. Lei dovrebbe venire alla manifestazione di sabato edovrebbe smetterla 'adesso voglio fare un'indagine sulla matrice'. Ci sono dei momenti in cui bisognainsi alimentano". Così Giuseppe, leader M5S, a Di Martedì su La7 rivolgendosi ad Alessandro Sallusti.

elio_vito : Buongiorno. Ho chiesto ad @emanuelefiano di poter sottoscrivere la sua mozione per lo scioglimento di Forza Nuova.… - alex_orlowski : La polizia postale oscura il sito di Forza Nuova. #forzanuova #facciamorete - DavidPuente : Sequestrato il sito di Forza Nuova. - Ile2S : RT @MauroVittorio4: @Ile2S Nemmeno io. Però c' è un pericolo democratico in Italia. Dice il pd. ????. Casapound ha circa lo 0,00001%. Forza N… - CTaschetta : RT @ciropellegrino: Video inedito di @reportrai3: quando Giorgia #Meloni si faceva scortare dal leader di forza nuova Giuliano Castellino.… -