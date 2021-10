Falsi addetti Smat | attenzione a Rivalta

(Di martedì 12 ottobre 2021) Asono stati segnalati alcuni episodi di persone che hanno tentato di entrare nelle abitazioni qualificandosi come tecniciprecisa che “non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio; normalmente il personale accede ai fabbricati solo per la lettura o la riparazione dei contatori senza avere la necessità di entrare nelle abitazioni”. Per questo l’azienda “invita la propria utenza a diffidare di coloro che si presentano presso le abitazioni dichiarando di dover riscuotere dei pagamenti della bolletta, effettuare dei controlli sull’acqua e/o interventi tecnici presso la singola abitazione. Si precisa che tutti glisono dotati di apposito tesserino, con il logo, sul quale sono riportati il numero di riferimento, la foto e il nome ...

