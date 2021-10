“È la prima volta”. La regina Elisabetta non lo aveva mai fatto. Alla cerimonia si è presentata così (Di martedì 12 ottobre 2021) È sempre Elisabetta II la royal più amata dagli inglesi. Secondo il nuovo sondaggio di YouGov – che ha intervistato un campione di inglesi a gennaio, marzo e ottobre – la regina è sempre al primo posto con l’80% di gradimento dei suoi sudditi. The Queen è seguita dal principe William e Kate Middleton (78% e 75% di approvazione), brusca scivolata per Harry e Meghan Markle. Rispetto allo scorso aprile Harry passa dal 43% al 34% del gradimento popolare, Meghan perde meno, tre punti (dal 29% al 26%) ma in compenso accumula più giudizi negativi (65% contro il 59% del marito). Elisabetta II, all’anagrafe Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra il 21 aprile 1926, siede sul trono britannico dall’età di venticinque anni, dal 2 giugno 1953, giorno della sua incoronazione nell’Abbazia di Westminster e a distanza di 68 anni si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) È sempreII la royal più amata dagli inglesi. Secondo il nuovo sondaggio di YouGov – che ha intervistato un campione di inglesi a gennaio, marzo e ottobre – laè sempre al primo posto con l’80% di gradimento dei suoi sudditi. The Queen è seguita dal principe William e Kate Middleton (78% e 75% di approvazione), brusca scivolata per Harry e Meghan Markle. Rispetto allo scorso aprile Harry passa dal 43% al 34% del gradimento popolare, Meghan perde meno, tre punti (dal 29% al 26%) ma in compenso accumula più giudizi negativi (65% contro il 59% del marito).II, all’anagrafe Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra il 21 aprile 1926, siede sul trono britannico dall’età di venticinque anni, dal 2 giugno 1953, giorno della sua incoronazione nell’Abbazia di Westminster e a distanza di 68 anni si è ...

