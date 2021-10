Davide Rossi, figlio di Vasco, condannato a un anno e dieci mesi (Di martedì 12 ottobre 2021) per omissione di soccorso e lesioni personali stradali Davide Rossi è il figlio del ben noto Vasco. Oggi salta nuovamente agli onori delle cronache dopo la condanna a un anno e dieci mesi per lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. La condanna arriva dal Tribunale monocratico di Roma e si riferisce ad un incidente stradale avvenuto il 16 settembre del 2016 a Roma. Alla condanna si aggiunge anche la revoca della patente. Davide Rossi non è l’unico condannato. Anche l’altro imputato Simone Spadano è stato condannato a nove mesi. Dure le parole di Davide Rossi: “Sono indignato, è morta la giustizia. C’era anche un cid firmato a ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) per omissione di soccorso e lesioni personali stradaliè ildel ben noto. Oggi salta nuovamente agli onori delle cronache dopo la condanna a unper lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso stradale. La condanna arriva dal Tribunale monocratico di Roma e si riferisce ad un incidente stradale avvenuto il 16 settembre del 2016 a Roma. Alla condanna si aggiunge anche la revoca della patente.non è l’unico. Anche l’altro imputato Simone Spadano è statoa nove. Dure le parole di: “Sono indignato, è morta la giustizia. C’era anche un cid firmato a ...

Advertising

v_napoletano : Vasco Rossi, condannato il figlio Davide: provocò incidente e fuggì (evidentemente c'è chi dice NO e chi ..... si r… - infoitinterno : Vasco Rossi, condannato il figlio Davide: provocò incidente e fuggì - infoitinterno : Davide Rossi, figlio di Vasco, condannato per omissione di soccorso e lesioni - infoitinterno : Davide Rossi, il figlio di Vasco condannato a un anno e 10 mesi di carcere per incidente a Roma: «La giustizia è mo… - infoitinterno : Vasco Rossi, il figlio Davide condannato a un anno e 10 mesi per l'incidente a Roma. «Sono indignato, è morta la gi… -