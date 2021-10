Covid: appello Moratti a donne in gravidanza, 'vaccinatevi' (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - appello della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, alle donne in gravidanza che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. "Mi rivolgo a quante pur attendendo un figlio o una figlia non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-Covid. Ricordo loro - sottolinea - che è possibile vaccinarsi senza prenotare recandosi liberamente presso un qualunque centro vaccinale della Regione. La vaccinazione in gravidanza e in allattamento non solo non comporta rischi, come evidenziato dai dati scientifici, ma è uno strumento centrale, altamente consigliato sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia dall'Istituto superiore della Sanità, per proteggere le donne e di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) -della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia, alleinche non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-. "Mi rivolgo a quante pur attendendo un figlio o una figlia non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale anti-. Ricordo loro - sottolinea - che è possibile vaccinarsi senza prenotare recandosi liberamente presso un qualunque centro vaccinale della Regione. La vaccinazione ine in allattamento non solo non comporta rischi, come evidenziato dai dati scientifici, ma è uno strumento centrale, altamente consigliato sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sia dall'Istituto superiore della Sanità, per proteggere lee di ...

