Commissione Ue, lanciato il primo green bond da 12 miliardi: risposta da record, ordini per più di 135 miliardi (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Grande risposta di ordini all’emissione da parte della Commissione Ue del suo primo green bond a lungo termine. L’emissione – da 12 miliardi di euro e con durata 15 anni – ha infatti ricevuto domande per oltre 135 miliardi. Si tratta della prima tranche del programma Ue da 250 miliardi di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari al 30% dell’emissione totale di Next Generation Eu, entro il 2026. Il successo del bond consentirà alla Ue di risparmiare sugli interessi: la grande domanda, infatti, permetterà di collocare il titolo con un rendimento inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente a Bruxelles. La Commissione ha fissato ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Grandediall’emissione da parte dellaUe del suoa lungo termine. L’emissione – da 12di euro e con durata 15 anni – ha infatti ricevuto domande per oltre 135. Si tratta della prima tranche del programma Ue da 250di euro di vendite di obbligazioni verdi, pari al 30% dell’emissione totale di Next Generation Eu, entro il 2026. Il successo delconsentirà alla Ue di risparmiare sugli interessi: la grande domanda, infatti, permetterà di collocare il titolo con un rendimento inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente a Bruxelles. Laha fissato ...

Advertising

rivi_davide : @duppli quindi il Milan avrebbe dovuto difenderlo, lo ha cresciuto dai giovanissimi, lanciato in Serie A a 16 anni,… - visio_spa : ?? #SaveTheDate Dal 1° ottobre è partito il concorso #Film4EnergyChallenge lanciato dalla Commissione #UE e dedicato… - Gianlucamisu : RT @RosarioCerra: Commissione #Ue: lanciato nella giornata mondiale degli insegnanti SELFIEforTEACHERS, un nuovo strumento online per aiuta… - News_CED : RT @RosarioCerra: Commissione #Ue: lanciato nella giornata mondiale degli insegnanti SELFIEforTEACHERS, un nuovo strumento online per aiuta… - RosarioCerra : Commissione #Ue: lanciato nella giornata mondiale degli insegnanti SELFIEforTEACHERS, un nuovo strumento online per… -