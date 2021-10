Colorado, da due anni un alce vive con uno pneumatico al collo: salvo (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli ufficiali del Colorado Parks and Wildlife lo stavano osservando da anni, mentre con uno pneumatico appeso al collo l'alce di appena di quattro anni e mezzo vagava tra la fauna del parco. Inutili ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 ottobre 2021) Gli ufficiali delParks and Wildlife lo stavano osservando da, mentre con unoappeso all'di appena di quattroe mezzo vagava tra la fauna del parco. Inutili ...

