C'è un giudice a Berlino, anzi a Salerno di Michelangelo Russo (Di martedì 12 ottobre 2021) di Michelangelo Russo Questo giornale da tempo ha intuito, e scritto, che quando certi sistemi diventano totalitari, preparano in realtà il loro tracollo. Che coincide con l'apice trionfale del loro potere, seguito da un primo terremoto di annuncio premonitore del disastro. Lo sanno bene i geologi, che temono la troppa calma prolungata nei territori altamente sismici. Sconcerta che larga parte dei salernitani non avesse capito che un sistema era giunto al capolinea. Questo primo evento tellurico di arresti importanti pone però due quesiti, al di là di ogni valutazione sulle colpe processuali, che spetta alla Magistratura e al coraggio e bravura di un magistrato di altissimo profilo professionale quale è Giuseppe Borrelli, che ha dato una sterzata importante, diciamolo, al suo ufficio. Il primo quesito: quali saranno le conseguenze dei rapporti futuri ...

