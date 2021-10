Calciomercato Juventus | Tchouameni | aumenta la concorrenza

(Di martedì 12 ottobre 2021) Laalza il prezzo Il centrocampista del Monaco, Aurelien, è oggetto del desiderio della. Già nella scorsa sessione di mercato, ad agosto, Cherubini aveva provato a portare a Torino il giovane francese. Affare che poi non si concluse a causa del prezzo ritenuto eccessivo dalla, specialmente a causa della disponibilità economica. LEGGI ANCHE:, rimonta possibile? Ecco cosa ne pensa Ranieri Ma sul giocatore non c’è soltanto la Juve: già in estateera seguito anche dal Chelsea e, adesso, Marca ha rivelato che Ancelotti gradisce il giocatore e lo vorrebbe al Real Madrid. Notizia di fondamentale importanza per le sorti del prossimo mercato perché i blancos, insieme al Chelsea, godono di un’economia più ampia rispetto alla ...

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Tchouameni, il talento 'alla Pogba' che piace a tutti (anche la Juve) #calciomercato - capuanogio : Il #Newcastle saudita si prepara a sconvolgere il calciomercato europeo. Una pioggia di milioni che potrebbe tentar… - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - f_torrente01 : Il prossimo mercato estivo si prospetta infuocato… #Juventus #Newcastle - LeBombeDiVlad : ? #StorieaFildirete - Luis #Figo: il giallo della sua 'doppia firma' con #Juventus e #Parma e del grande tradimento… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

... per quanto non estemporaneo, ha scosso inevitabilmente la. Un botto fragoroso che ha ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE.: i bianconeri sarebbero preoccupati dalla possibile offensiva del Newcastle per Chiesa Su Tuttosport si valutano gli effetti che potrebbe avere l'impatto del nuovo Newcastle ...Rapina in casa a Nizza dell'ex bianconero con minacce alla compagna. Rubati gioielli e articoli di lusso per un valore complessivo di circa 300.000 euro ...L'attaccante della Juventus Women parla in esclusiva a DAZN: "Giocare Juve-Chelsea è qualcosa che non pensavo mai di poter fare".