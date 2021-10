Calciomercato Juventus, scambio alla pari con la big: Rabiot nell’affare (Di martedì 12 ottobre 2021) La Juventus potrebbe inscenare uno scambio con un top club durante il Calciomercato di gennaio: Rabiot nell’affare dei bianconeri La Juventus si appresta a tornare in campo nel difficile match… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 12 ottobre 2021) Lapotrebbe inscenare unocon un top club durante ildi gennaio:dei bianconeri Lasi appresta a tornare in campo nel difficile match… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Tchouameni, il talento 'alla Pogba' che piace a tutti (anche la Juve) #calciomercato - GiovaAlbanese : Se ci saranno le condizioni, la #Juventus lavorerà nelle prossime sessioni di #calciomercato per centrare due obiet… - Gazzetta_it : Juve, c'è l'accordo con Dybala per il rinnovo del contratto fino al 2025 - infoitsport : Calciomercato Juventus 12 ottobre 2021: le trattative più calde per gennaio - CiroTroise : RT @calciomercatoit: ?? -