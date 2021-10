Cade dal balcone | giovedì i funerali di Dora

Leggi su anteprima24

Montesano sulla Marcellana (Sa) – Saranno celebratiprossimo, 14 ottobre, alle ore 10.30, nella chiesa di Santa Maria in Loreto della frazione di Arenabianca di Montesano sulla Marcellana (Salerno) idiLagreca, la donna di 30 anni morta a Potenza, nella notte fra l'8 e il 9 ottobre, dopo essere precipitata da un, al quarto piano di una palazzina di via di Giura. Da alcune ore, intanto, nell'ospedale San Carlo di Potenza è in corso l'autopsia sul cadavere della donna, eseguita dal prof. Biagio Solarino del Policlinico di Bari e dal dottor Aldo Di Fazio, primario del reparto di Medicina legale del nosocomio lucano.