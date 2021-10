Busta con minacce e un proiettile al segretario Fim Cisl Toscana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Busta con

16.30 Toscana, bossolo al segretario Fim - Cisl Unacontenente un proiettile e una lettera anonimaminacce dirette al segretario della Fim - Cisl Toscana Alessandro Beccastrini è stata recapitata alla sede fiorentina del sindacato. Lo rende ......e il sospetto ha ripreso la sua corsa in monopattino fino a via Il Prato dove si è incontrato...questa volta i poliziotti in borghese lo hanno sorpreso all'opera mentre passava una piccolain ...ROVIGO - I fatti risalgono al 22 Settembre 2021 quando personale della sezione antidroga della Squadra Mobile di Rovigo ha intercettato una lettera mai recapitata al suo destinatario. Una busta ...Una busta contenente un proiettile e una lettera anonima di minacce al segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini. E’ quella recapitata ieri pomeriggio nella sede della Cisl Firenze-Pra ...