Abraham | Fantastico segnare con la Roma | ma che sensazione in nazionale

L'assist per il gol è arrivato da Sancho : "Veniamo tutti e due da South London e per ogni attaccante giocare con uno come Sancho è un sogno", ha aggiunto... che al 28' riceve un assist di Vlahovic e mette in rete con untiro a giro. Al 39' ... Il 2 - 0 arriva al 48':colpisce la traversa, Mkhitaryan approfitta del rimpallo e segna. Vince ...L'attaccante ha commentato la rete segnata con la sua nazionale contro Andorra: "Sono cresciuto guardando le grandi giocate dell'Inghilterra" ...ABRAHAM ROMA INGHILTERRA – Tammy Abraham non solo ha ricevuto la gioia della convocazione con la sua Inghilterra, ma è stato anche protagonista nella vittoria contro Andorra, segnando un gol su assist ...