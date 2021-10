Weekend enogastronomici: 5 itinerari per scoprire tutto il buono (e il bello) delle Marche (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa c’è di meglio che trascorrere una vacanza in mezzo al verde, l’arte e la storia, assaggiando contemporaneamente grandi specialità? È la vacanza perfetta, e (anche) per questo c’è sempre una buona occasione per partire per le Marche: una regione unica dove l’atmosfera e i paesaggi restano quelli idilliaci che hanno ispirato i giganti del Rinascimento, con città e borghi storici pieni di tesori, e in cui la tradizione è ancora viva e integra e sì, si traduce anche in grande enogastronomia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa c’è di meglio che trascorrere una vacanza in mezzo al verde, l’arte e la storia, assaggiando contemporaneamente grandi specialità? È la vacanza perfetta, e (anche) per questo c’è sempre una buona occasione per partire per le Marche: una regione unica dove l’atmosfera e i paesaggi restano quelli idilliaci che hanno ispirato i giganti del Rinascimento, con città e borghi storici pieni di tesori, e in cui la tradizione è ancora viva e integra e sì, si traduce anche in grande enogastronomia.

Advertising

PaoloBMb70 : Log In or Sign Up to View Il weekend del 8-9-10 Ottobre in scena la 24° edizione di Valtellina in Festa 2021 | Sere… - tonizeta24 : -