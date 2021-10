Un tronista di Uomini e Donne ha già scelto! – SPOILER (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grazie alle anticipazioni pubblicate online riguardanti Uomini e Donne, sappiamo che uno dei tronisti ha già scelto la sua possibile anima gemella. A solo un mese di distanza infatti, Matteo Fioravanti ha deciso di provare a vivere la sua conoscenza fuori dagli studi televisivi. Come riportato da ilvicolodellenews, Matteo ha inizialmente eliminato due delle sue corteggiatrici, ovvero Francesca e Valentina. Poi la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Noemi. Qui il tronista non sarebbe riuscito a trattenere le lacrime, decidendo quindi di fare con largo anticipo la sua scelta. Sicuramente merito anche dell’autrice Raffaella Mennoia, la quale, presente in studio per presentare il suo nuovo libro, avrebbe consigliato il ragazzo, aiutandolo a prendere questa decisione inaspettata. L'articolo proviene da ... Leggi su trashblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Grazie alle anticipazioni pubblicate online riguardanti, sappiamo che uno dei tronisti ha già scelto la sua possibile anima gemella. A solo un mese di distanza infatti, Matteo Fioravanti ha deciso di provare a vivere la sua conoscenza fuori dagli studi televisivi. Come riportato da ilvicolodellenews, Matteo ha inizialmente eliminato due delle sue corteggiatrici, ovvero Francesca e Valentina. Poi la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Noemi. Qui ilnon sarebbe riuscito a trattenere le lacrime, decidendo quindi di fare con largo anticipo la sua scelta. Sicuramente merito anche dell’autrice Raffaella Mennoia, la quale, presente in studio per presentare il suo nuovo libro, avrebbe consigliato il ragazzo, aiutandolo a prendere questa decisione inaspettata. L'articolo proviene da ...

